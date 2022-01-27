خطوة جديدة تقرب موسيماني من البقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وصلت تيجالي مويرا، زوجة بيتسو موسيماني ومديرة أعماله، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للاجتماع مع إدارة الأهلي من أجل تجديد عقد موكلها.

وكان مصدر كشف لـ"الخليج 365"، أمس الأربعاء، عن اقتراب النادي الأهلي من حسم الجدل المثار حول وضع المدرب الجنوب أفريقي من خلال تجديد عقده موسمين. (طالع التفاصيل)

المدرب الجنوب أفريقي خرج عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة، موجهًا عدة رسائل لإدارة الأهلي حول تجديد عقده، حيث تمنى موسمياني بالاستمرار داخل أروقة القلعة الحمراء.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي عام 2020، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، لينجح المدير الفني الجنوب أفريقي في الحصول على لقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين بجانب برونزية كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي نسخة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي مطلع فبراير المقبل.