منتخب مصر ضد المغرب.. المواجهة العربية بالكان تسيطر على صحف أسود الأطلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحددت بشكل رسمي مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وتقرر أن يلتقي منتخب مصر مع المغرب، جامبيا والكاميرون، بوركينا فاسو وتونس، السنغال وغينيا الاستوائية.

منتخب مصر حسم تأهله بعد مباراة مميزة أمام كوت ديفوار انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي لتحسم ركلات الترجيح تأهل الفراعنة بنتيجة 5-4.

صحف المغرب سلطت الضوء على المواجهة العربية ضد مصر.. وفيما نستعرض أبرز العناوين:

هسبريس

"مصر تلاقي المغرب في ربع نهائي الكان"

وقالت الصحيفة: "حجز المنتخب المصري، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) بفوزه على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح (5-4)".

وتابعت: "وضرب منتخب مصر موعدا في ربع النهائي مع منتخب المغرب المتأهل على حساب مالاوي بتغلبه عليه (2-1)".

البطولة

"المغرب يتفوق على مصر"

واستعرضت الصحيفة تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين العربيين، ولفتت إلى أن أسود الأطلس لهم الكلمة العليا بـ11 فوز من أصل 22 مواجهة رسمية جمعت بينهما (دون احتساب الوديات)، مقابل 3 انتصارات فقط للفراعنة، بينما كان التعادل هو صاحب الكلمة النهائية في 8 لقاءات.

"نحن أخوة"

ونقلت الصحيفة تفاعل الجماهير المصرية والمغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصدام المرتقب بين المنتخبين في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن كل شعب سيساند منتخب بلاده في دور الربع النهائي، لكن كل طرف سيشجع المتأهل لنصف النهائي رغم الإقصاء.

المنتخب

"مصر تكرس العقدة"

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر كرس عقدته التاريخية لمنتخب كوت ديفوار وبلغت ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وأضافت: "في المقابل، تلقت كوت ديفوار -التي جردت الجزائر من اللقب عندما تغلبت عليها 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات- ضربة موجعة ثانية وفي الكاميرون بعدما خسرت أمام الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وفشلت في بلوغ الدور الفاصل".

"ذكريات كهربا"

وقالت الصحيفة: "يواجه المنتخب المغربي نظيره المصري بذكريات حزينة، حيث كانت آخر مرة التقى فيها المنتخبان في كأس أمم إفريقيا، خلال نسخة 2017 بالجابون وفي نفس الدور، حيث فاز منتخب الفراعنة (1-0) وأقصى الأسود بهدف قاتل، سجله محمود كهربا في الدقيقة 88، وخرج الأسود من المسابقة".