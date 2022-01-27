الأهلي وسموحة.. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو دولية.

الأبرز في مباريات الخميس عندما يواجه الأهلي منافسه فريق سموحة ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وفي إطار المجموعة الثانية أيضًا، يخرج الإسماعيلي لملاقاة المقاولون العرب، في المقابل يواجه الجونة منافسه البنك الأهلي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

بطولة كأس الرابطة:

المقاولون العرب × الإسماعيلي.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الجونة × البنك الأهلي.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

سموحة × الأهلي.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

أستراليا × فيتنام.. الموعد 11:10 ظهرًا.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 2.

اليابان × الصين.. الموعد 12 ظهرًا.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

لبنان × كوريا الجنوبية.. الموعد 1 ظهرًا.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

إيران × العراق.. الموعد 4:30 مساءً.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 2.

الإمارات × سوريا.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

السعودية × عمان.. الموعد 7:15 مساءً.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022:

الإكوادور × البرازيل.. الموعد 11 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.