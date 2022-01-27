الامارات | نقل مباريات بكأس إفريقيا بسبب سوء حالة الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات بكأس إفريقيا بسبب سوء حالة الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) أمس إن الحالة السيئة للملاعب تسببت في تغيير غير مسبوق في ملاعب مباريات دور الثمانية وقبل النهائي للبطولة التي تستضيفها الكاميرون. وكانت هناك مخاوف على مدار أكثر من أسبوع من سوء حالة ملعب جابونا في مدينة دوالا.

ولا يزال من المقرر أن تستضيف الكاميرون منتخب جامبيا في دور الثمانية على هذا الملعب يوم السبت المقبل لكنها ستكون المباراة الأخيرة هناك. وتم نقل مباراتين اخريين من ملعب جابونا، مباراة في دور الثمانية يوم الأحد المقبل وقبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، إلى استاد أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وهذا يعني أن مباراتين في دور الثمانية ستقامان في الاستاد الجديد يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي مصر مع المغرب في البداية قبل أن تلعب السنغال مع غينيا الاستوائية. وكرر الكاف أيضا تهديده بأن ملعب أولمبي، الذي سيستضيف مباراة قبل النهائي الاخرى يوم الخميس المقبل والنهائي في السادس من فبراير المقبل، قد يتم استبعاده من استضافة هذه المباريات ما لم يتلق الكاف ضمانات السلامة الكافية من السلطات الكاميرونية.

وقال الكاف في بيان "يجب أن يتلقى الكاف واللجنة المنظمة المحلية أيضا تأكيدات وضمانات بأن التأكيدات والضمانات المناسبة والكافية قد تم اتخاذها وتنفيذها لعدم وقوع حادث مماثل في استاد أولمبي والذي أدى إلى وفاة ثمانية مشجعين وإصابة اخرين".

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