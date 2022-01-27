الامارات | تعرف إلى المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية ومواعيد المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية ومواعيد المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرحلة جديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية انتهت وهو دور الـ 16 الذي شهد العديد من المفاجآت أيضاً عقب خروج نيجيريا وساحل العاج وهما كاناً من المنتخبات المرشحة بقوة للوصول إلى المباراة النهائية قبل أن يودعا البطولة على أيدي عربية بعد فوز تونس على نيجيريا ومصر على ساحل العاج.

وأسفرت مباريات اليوم الأخير عن فوز غينيا الاستوائية على مالي ركلات الجزاء الترجيحية كما فازت مصر على ساحل العاج بنفس الطريقة، ليكتمل بذلك الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تأهل 8 منتخبات من بينها 3 منتخبات عربية إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون، السنغال وغينيا الاستوائية.

ويلتقي في الدور ربع النهائي الذي سيبدأ يوم السبت المقبل كلاً من

السبت 29-1-2022

غامبيا – الكاميرون .... الساعة 20:00

بوركينا فاسو – تونس .... الساعة 23:00

الأحد 30 يناير

مصر – المغرب .... الساعة 19:00

السنغال – غينيا الاستوائية .... الساعة 23:00

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