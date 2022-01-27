بسبب كورونا في الدوري الإنجليزي.. تعديل على بروتوكول تأجيل المباريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يجب أن يكون لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما لا يقل عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق قبل أن يتم تأجيل أي مباراة، بموجب التعديلات الجديدة الصادرة الاثنين بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها البطولة في الشهرين الاخيرين.



يأتي هذا التغيير بعد انتقادات طالت بعض الأندية على أنها تستغل القواعد السابقة.

إذا لم يتمكن النادي من إشراك 13 لاعبًا وحارس مرمى سواء من قائمة الفريق أو لاعبين ذوي الخبرة المناسبة تحت 21 عامًا، فسيتم تأجيل المباراة.

لكن تلك القاعدة تشمل حالات غياب غير متعلقة بكوفيد-19 مثل الإصابات البدنية أو استحقاق دولي.

وجاء في بيان لرابطة الدوري "من الآن فصاعدا، إذا تقدم ناد بطلب لتأجيل مباراة على أساس عدم توفر عدد اللاعبين بسبب كوفيد-19، فيجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن أربع حالات إيجابية داخل فريقهم".

وقالت الرابطة إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ قبل أول مباراة مقبلة في الدوري، وهي المواجهة التي أعيدت جدولتها بين بيرنلي وواتفورد والتي ستقام في الخامس من فبراير.

وتعرض بعض الفرق التي عانت من غياب لاعبين رئيسيين لانتقادات بأنها استغلت المرونة في القواعد السابقة لتأجيل المباريات.

تم تأجيل 22 مباراة في الدوري الممتاز بموجوب البروتوكولات منذ أن تسببت متحورة أوميركون بتفشي الفيروس بين اللاعبين والمدربين.

قال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا مؤخرًا إن القواعد ليست مناسبة، بينما كان توتنهام غاضبًا من قرار رابطة الدوري بالموافقة على طلب أرسنال تأجيل مباراة ديربي شمال لندن.