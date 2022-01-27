شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل منتخب عمان ضيفًا ثقيلاً على المنتخب السعودي في استاد الجوهرة المشعة، في إطار مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.



لم يخسر منتخب السعودية أي مباراة في هذا الدور حتى الآن، حيث فاز بخمس وتعادل في واحدة، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة.

منتخب عمان بدأ بداية قوية في الدور الثالث، لكنه تراجع لفارق مستوى المنافسين حتى وصل للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، وذلك برصيد 4 نقاط عن أستراليا الثالث.

بالتأكيد لقاء منتظر لعشاق كرة القدم في الوطن العربي والقارة الصفراء، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان وطرق مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت.

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا هو اليوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022.

وتنطلق الصافرة في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت الرياض، التاسعة والربع بتوقيت مسقط.

عدد من القنوات ستذاع عليها مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

ستتواجد داخل السعودية على قناة SSC 7، وفي عمان على القناة الرياضية الأرضية.

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وعمان أيضًا على قناة ديمة سبورت، والمتواجدة على القمر الصناعي يوتل سات فقط.

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية..

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات Diema Sport 3 الناقلة لمباراة السعودية وعمان

تتواجد قنوات ديمة سبورت على القمر الصناعي يوتل سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية..

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وعمان؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وعمان عبر الإنترنت فستجد تنوعا أكبر.

يمكنك المشاهدة من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على يوتيوب، وستجد اللقاء داخل السعودية على منصة شاهد التي تذاع عليها قنوات SSC.

الخيار الثالث هو المشاهدة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، والمتواجدة حصريًا على منصة STARZPLAY.