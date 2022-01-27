ما هى مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



ويستكمل مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات إلى كأس العالم 2022 في عدة قارات، وبالتحديد أمريكا الجنوبية وآسيا.

يواصل منتخب البرازيل مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، عقب ضمان تأهله إلى النهائيات بشكل رسمي، وذلك عندما يواجه الإكوادور، حيثتنطلق المباراة الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، 1 صباحاً بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

يواجه منتخب باراجواي نظيره أوروجواي في الجولة الـ15 من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، حيث تنطلق المباراة الساعة 2 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة، 3 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

يلتقي منتخب الأرجنتين مع مضيفه تشيلي فجر الجمعة، في إطار الجولة 15 من تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية، حيث تنطلق المباراة الساعة 2:15 فجر الجمعة بتوقيت القاهرة، 3:15 بتوقيت مكة المكرمة، 4:15 بتوقيت أبوظبي، وأعلنت بي إن سبورتس إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

يلتقي منتخب لبنان مع كوريا الجنوبية في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022، الخميس، حيث تنطلق المباراة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

يدخل المنتخب العراقي مواجهة مهمة ومرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

يستضيف منتخب الإمارات نظيره السوري في مباراة مهمة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة عند السادسة من الخميس بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وستنقلها قناة "أبوظبي آسيا" فقط وحصريا للمقيمين في دولة الإمارات.

يستضيف المنتخب السعودي نظيره العماني، في الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة، وتنقلها شبكة قنوات "SSC" للمقيمين في المملكة، ومنصة "شاهد" الإلكترونية.

لا يزال فريق الأهلي يبحث عن انتصاره الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك عندما يواجه نظيره سموحة (الخميس)، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" على الهواء.

في مباراة مؤجلة من إياب دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يستقبل فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره رويال ليوباردس الإسواتيني، حيث تنطلق المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر القناة الجزائرية على الهواء مباشرة.