الامارات | روبين دياز: «إكسبو 2020» قدم مفاهيم جديدة للرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبين دياز: «إكسبو 2020» قدم مفاهيم جديدة للرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي البرتغالي روبين دياز، أن «إكسبو 2020 دبي» قدم مفاهيم جديدة للرياضة في تاريخ المعارض الدولية. وقال دياز لـ«الإمارات اليوم»: «معرض دبي الذي نجح في تفرده، ليس بكونه الأضخم فحسب، بل في جمعه العالم تحت قبة واحدة، والأفكار الإبداعية التي حملها على صعيد الاستدامة والفرص والتنقل، حمل في جانب آخر منه تنوعاً وكماً كبيرين على صعيد الفعاليات والأحداث الرياضية، التي استضافها المعرض، ما أسهم في تحقيق مبادئ الاستدامة ذاتها، وإنما في الصعيد الرياضي، من خلال ما تقدمه هذه الفعاليات في سبيل زيادة انتشار وتطوير الألعاب الرياضية بكل أنواعها».

وأوضح: «حضور الأجيال القادمة من الصغار والمواهب لهذا الكم من الفعاليات الرياضية الذي يتخطى أكثر من 400 فعالية من ضمنها 30 بطولة عالمية، في غضون ستة أشهر، وحضور هذه المواهب لورشات العمل والحصص التدريبية بمشاركة نخبة نجوم الرياضة العالمية الذين حضروا خصيصاً إلى «إكسبو 2020»، يمثل ركيزة أساسية في زيادة انتشار الرياضة بحد ذاتها، ونقطة انطلاق للمواهب في تطوير مستوياتهم، بما يخدم بالفعل استمرارية صناعة النجوم ومستقبل الرياضة».

وأضاف: «تؤكد الشراكات المتينة والقوية بين «إكسبو 2020» والمؤسسات الرياضية العملاقة بحجم مانشستر سيتي، مدى اهتمام المعنيين بمعرض دبي بأدق التفاصيل، ومنها الجانب الرياضي، وأنا سعيد بوجودي في المعرض، وأن أكون جزءاً من الرسالة الرياضية للحدث الدولي الكبير، حيث أتاح لي الفرصة للقاء المواهب الصغيرة وعشاق مان سيتي الكثر في الإمارات».

وتابع: «زيارتي هذه هي الأولى إلى (إكسبو دبي)، إلا أن ما لمسته على أرض الواقع في انطباعاتي الأولى، جاء ليؤكد أن دبي قدمت بالفعل نسخة استثنائية في تاريخ المعارض الدولية وبامتياز».

وعن حظوظ سيتي متصدر الترتيب الحالي للدوري الإنجليزي، في الفوز بلقب «البريميرليغ»، قال روبين: «نعمل بجد للحفاظ على صدارتنا، وإهداء النادي وجمهوره الكبير لقباً جديداً ببطولة الدوري، كما نتطلع إلى السير قدماً بالإنجازات، خصوصاً على صعيد دوري أبطال أوروبا، وتعويض خسارتنا في نهائي النسخة الماضية».

وعن تأثير مدربه الإسباني بيبي غوارديولا، قال: «غوارديولا من أعظم مدربي العالم، وعليك دائماً كلاعب الإنصات إليه، وتنفيذ المهام التي يطلبها منك، سواء الالتزام التام في التدريبات أو في الخطط أثناء المباريات، والتي غالباً ما تأتي بالنتائج الإيجابية».

• غوارديولا من أعظم مدربي العالم، وعليك دائماً كلاعب الإنصات إليه.

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