الامارات | اللوغاني: دعم كلباء للمنتخبات الوطنية بـ 4 لاعبين يعكس نجاح خطط النادي الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللوغاني: دعم كلباء للمنتخبات الوطنية بـ 4 لاعبين يعكس نجاح خطط النادي الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد فاضل À كلباءاعتبر رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، علي حسين اللوغاني، أن «دعم المنتخبات الوطنية بأربعة لاعبين من اتحاد كلباء يعكس قوة النهج الذي يتبعه النادي في بناء الفريق بشكل صحيح، ونجاح خططه الفنية، كما أنه يحقق هدفه بدعم الكرة الإماراتية، إضافة إلى المنافسة في البطولات التي يلعب فيها».

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول وجّه الدعوة إلى عبدالسلام محمد، بينما تم ضم الثلاثي عيسى أحمد الهوتي، وسلطان عادل محمد، ومحمد علي، إلى المنتخب الأولمبي.

وقال اللوغاني لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدنا انضمام اللاعب عبدالسلام محمد إلى المنتخب الأول، وهو يعد من أبرز المدافعين الموجودين على الساحة في هذه الفترة، ولا شك أن انضمامه إلى المنتخب هو اختيار يستحقه اللاعب، وتكريم وتشريف له».

وتابع: «ثقتنا أنه سيشكل إضافة كبيرة لدفاع (الأبيض) في الفترة المقبلة، ونتمنى له النجاح»، مؤكداً أن هذا الأمر لم يتحقق عبثاً، وإنما نتيجة جهد وإصرار من قبل اللاعب والجهاز الفني في النادي، الذي عمل على تطوير مستواه نحو الأفضل.

وبخصوص اختيار ثلاثة من لاعبي اتحاد كلباء للمنتخب الأولمبي، قال اللوغاني إن «ذلك ثمرة الفكر الناجح لإدارة شركة كرة القدم، واستراتيجيتها التي وضعتها منذ أن تسلمت مهامها، وهي الاهتمام بالقاعدة وفرق المراحل السنية، وجلب أفضل الخبرات من المدارس الأوروبية لتطوير الكرة في النادي من أجل نتاج مثمر يخدم النادي والمنتخبات الوطنية».

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