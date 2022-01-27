الامارات | 9 بطولات محلية وعالمية في أجندة موسم «الجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بطولات محلية وعالمية في أجندة موسم «الجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو، عن أجندة الموسم الجديد 2022، التي تتضمن تسع بطولات محلية وعالمية.

وتشمل قائمة البطولات المحلية جولة رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين التي تُقام فعالياتها الثلاث في فبراير، ومارس، ويوليو، ومهرجان التحدي للجوجيتسو الذي يقام في فبراير، ومارس، ويونيو، وسبتمبر، وكأس رئيس الدولة في أبريل، وبطولة أبوظبي غراند سلام يومي 7 و8 مايو، وكأس (أم الإمارات) يومي 21 و22 مايو، وكأس نائب رئيس الدولة يومي 18 و19 يونيو، وبطولة الإمارات الوطنية يومي 3 و4 سبتمبر، وجولة رابطة أبوظبي للمحترفين لقارة آسيا يومي 1 و2 أكتوبر، والنسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل.

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