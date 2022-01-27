الامارات | 150 متسابقة يشاركن في سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 متسابقة يشاركن في سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة العين قبل أيام إقامة سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات، وتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشاركت من خلاله 150 متسابقة من مختلف شرائح المجتمع، من خلال الجري داخل حديقة الحيوان بالعين صباح السبت الماضي.

وانطلقت المتسابقات، عبر مساحات برية وأجواء صباحية منعشة للتنافس في مسافات مثل 3 كم، و5 كم و10 كم، والذي انطلق من مدخل الحديقة، مروراً بمنطقة السفاري الخلابة، ومنطقة عالم الصحاري، ومعرض الحيوانات العربية، وواحة القطط الكبيرة، ومن ثم العودة إلى نقطة النهاية عبر المسارات نفسها عند المدخل الرئيس للحديقة.

وتسعى الأكاديمية من خلال هذا النوع من السباقات على تشجيع سيدات المجتمع المحلي بمختلف فئاتهم العمرية باتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة رياضة الجري، الذي يعد إحدى الرياضات السهلة والتي يستطيع الجميع ممارستها ابتداءً من أي فئة عمرية وفي أي وقت والاستمتاع بها في أجواء حيوية تمكنهن من ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية. وتحصلت الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الثانية والثالثة على ميداليات البطولة، وهن بالترتيب مارجريتا اوفلاهرتي، وكارولينا كالاجاس، ومها الظاهري، وذلك بهدف تشجيعهن على المشاركة أكثر خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حرصها على تنظيم سباق جري للسيدات، على مدار الأعوام الماضية، نظراً لما حظي به من شعبية واسعة وإقبال مميز بين السيدات، حيث شهد العام الماضي مشاركة كبيرة من المتسابقات من جنسيات مختلفة، وهو ما شجعها على تطوير السباق عاماً بعد عام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من محبات رياضة الجري والركض.

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