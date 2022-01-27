الامارات | «دبي ديزرت كلاسيك للغولف» تستقطب نجوم ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ديزرت كلاسيك للغولف» تستقطب نجوم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، برعاية (Slync.io) في استقطاب ألمع نجوم كرة القدم، بمن فيهم ثلاثي نادي ليفربول أندرو روبرتسون وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين، للمشاركة في مباراة مخصصة للمحترفين والهواة أقيمت أمس، في نادي الإمارات للغولف قبيل انطلاق البطولة.

وشارك نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة رباعية جمعتهم مع لاعب الغولف العالمي الشهير شارل شوارتزل، حامل لقب بطولة الماسترز لعام 2011. في جانب آخر تشهد البطولة مشاركة اثنين من نخبة المواهب المحلية الشابة لتمثيل الإمارات، وهما أحمد سكيك وجوش هيل، إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي الغولف في العالم.

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