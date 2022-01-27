الامارات | 220 فارساً يشاركون في انطلاق «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن 220 فارساً يشاركون في انطلاق «الشراع الدولية لقفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم، وتستمر حتى 30 الجاري، وتُقام البطولة على الميدان الرملي بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

ويتنافس في البطولة 220 فارساً وفارسة من 19 دولة، وتشتمل على ست منافسات. ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة فيها 232 ألف يورو، وتتزامن معها بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة نجمتين، وتتضمن ثماني منافسات ورصدت لها جوائز مالية مجموعها 65 ألف يورو. وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي موسع بنادي الفرسان. وتتضمن المنافسات أيضاً بطولة دولية لخيول القفز الصغيرة، بجوائز 70 ألف درهم، وثلاث فئات من المنافسات الدولية، وجوائزها 29 ألف درهم.

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