الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022
الإمارات - سورية 19:00
أستراليا - فيتنام 13:10
اليابان - الصين 14:00
لبنان - كوريا الجنوبية 15:00
إيران - العراق 18:30
السعودية - عُمان 21:15
كأس الرابطة المصرية
المقاولون - الإسماعيلي 16:30
الجونة - البنك الأهلي 16:30
سموحة - الأهلي 19:00
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
شبيبة القبائل - رويال ليبوباردس 21:00
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