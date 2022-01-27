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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

الإمارات - سورية 19:00

أستراليا - فيتنام 13:10

اليابان - الصين 14:00

لبنان - كوريا الجنوبية 15:00

إيران - العراق 18:30

- عُمان 21:15

كأس الرابطة المصرية

المقاولون - الإسماعيلي 16:30

الجونة - البنك الأهلي 16:30

سموحة - الأهلي 19:00

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

شبيبة القبائل - رويال ليبوباردس 21:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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