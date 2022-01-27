الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

قال مقربون من اللاعب الصاعد بأحد أندية المحترفين إنه أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل، بعدما تلقى عرضاً مغرياً من نادٍ منافس، حيث ينتظر موافقة ناديه الأصلي من أجل الانتقال في «الميركاتو» الحالي.

محاضرات

نظّم أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين ورشة تدريب للاعبيه، حتى يتمكنوا من إجادة التعامل مع أسئلة الإعلاميين، في وقت يمنع فيه لاعبيه من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

هداف

أبدى متابعون استغرابهم من إبقاء مدرب أحد أندية المقدمة على أحد لاعبي خط الهجوم في دكة الاحتياط أو خارج قائمة المباريات، رغم تسجيله الأهداف بصورة مستمرة في اللقاءات الودية، التي ظل يخوضها في فترة التوقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news