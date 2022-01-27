المتأهلون إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر - اكتمل عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ولحق المنتخب المصري لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في البطولة المقامة حاليا في الكاميرون بفوزه على نظيره الإيفواري 5 / 4 بركلات الترجيح اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي المنتخب المصري في دور الثمانية مع نظيره المغربي الذي تغلب على مالاوي بهدفين مقابل هدف أمس في مباراة أخرى بدور الستة عشر للبطولة.

المتأهلون إلى ربع نهائي أمم إفريقيا 2021

بوركينا فاسو

تونس

السنغال

غينيا الاستوائية

جامبيا

الكاميرون

مصر

المغرب