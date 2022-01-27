الأهلي يبحث عن الفوز الأول في كأس الرابطة أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يخوض الأهلي مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس رابطة المحترفين أمام سموحة اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية.

يحاول الأهلي البحث عن أول فوز في تاريخه بكأس الرابطة بعد التعادل في المباريات الثلاث الأولى من المسابقة التي تقام لأول مرة.

واستطاع الأهلي أن يستعيد عدد من النجوم الغائبين في الفترة الماضية سواء من أجل الحصول على راحة، أو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وعلى رأسهم، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، محمد مجدي "أفشة"، وليد سليمان، ياسر إبراهيم، وطاهر محمد طاهر، ورامي ربيعة.

وفي الجانب الآخر، يتمسك سموحة بفرصته الكبيرة في التأهل إلى نصف نهائي المسابقة، مع إمكانية التفوق على الأهلي.

ويمتلك الأهلي في رصيده 3 نقاط من 3 تعادلات، أما سموحة فيملك 4 نقاط من فوز في مباراة والتعادل في الثانية.

ويمتلك الأهلي أفضلية على سموحة مؤخرًا في الدوري، بعدما فاز في 3 من آخر 4 مباريات أمام الفريق السكندري، وخسر مرة واحدة.

وتكونت قائمة الأهلي للمباراة من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر، فضلا عن عودة 4 لاعبين من الفريق الأول، هم محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ووليد سليمان وبيرسي تاو.

وتشهد القائمة تواجد بيرسي تاو الذي تعافي من فيروس كورونا، بجانب لويس ميكيسوني الذي عاد من أجازة قضاها في بلاده، كما يتواجد محمد مجدي "أفشة".

بطاقة المباراة

سموحة VS الأهلي

البطولة: كأس رابطة المحترفين

المرحلة: الجولة الرابعة

التوقيت: 5 مساء

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1