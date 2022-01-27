ضياء السيد: اللاعبون يشعرون بالمسؤولية.. وكيروش مدرب كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدرب العام للمنتخب الوطني، ضياء السيد، إن لاعبي المنتخب يشعرون بالمسؤولية رفقة مدرب كبير.

وفاز المنتخب الوطني بركلات الترجيح أمام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

وأضاف السيد، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2:"كيروش مدرب كبير وأضاف عددًا من الوجوه الشابه بالمنتخب وله دور في التعامل النفسي مع اللاعبين وكذلك وائل جمعة ومحمد شوفي لهما دوران كبيران والفوز اليوم يعيد الثقة بالمنتخب".

ومن جانبه قال رئيس بعثة المنتخب بالكاميرون، اللواء محمد حلمي مشهور:"اللاعبون يوعدون بالكأس، وأهدي الفوز لأكرم توفيق، فالجيل الحالي جيل عظيم وإن شاء الله يحقق لمصر طموحاتها وشكرًا للجماهير التي جاءت لمساندة الفريق ومهما جلسنا مع اللاعبين فهم يمتلكون العزيمة".