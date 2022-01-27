كيروش: من دون ضغوط لا توجد كرة قدم.. واستحقينا الفوز أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب الوطني استحق الفوز أمام منتخب كوت ديفوار، مشيراً إلى أن الضغوط أمر طبيعي في كرة القدم، ومن دونها لا توجد كرة قدم.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4).

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أقول لجماهير مصر وكوت ديفوار والعالم أنهم يجب أن يكونوا سعداء لرؤية هذه المباراة القوية، واستحقينا الفوز بعد الفرص التي سنحت لنا، والفوز اليوم مهم، وأحيي لاعبو المنتخب على تضحياتهم، واستحقوا الفوز بسبب روحهم، وأطالب الإعلام والمعلقين الاحترام بعد انتقاد اللاعبين وأطالب بفتح قلوبنا جميعاً لدعم منتخب مصر".

وأضاف: "في كرة القدم طبيعي أن يطلب الناس المزيد، ويجب الاستمتاه بفوز اليوم، وسنبدأ الإعداد للمباراة القادمة، نحن في منافسة ونواصل التحسن مباراة بعد الأخرى، يجب الآن الاحتفال بالفوز وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد للمباراة القادمة".

وتابع: "جزء من عملنا أن نعيش مع الضغط وهذا عامل من أجل الفوز، وهو مصدر لمساعدة المدرب كي يضع أفكاره وتطوير اللاعب، واللاعبين يأخذوا هذا الضغط بجدية حتى نقدم الأفضل في كل مباراة، ومن دون ضغط لا توجد كرة قدم، وبعض الأشخاص سيكونون حزينين بسبب التغييرات التي نحدثها في اللاعبين، ولكني أسف لهم لأنهم سيظلوا كذلك".

وأكمل: "الوقت كان مناسب من أخر مباراة للاستعداد لمباراة كوت ديفوار، ودرسنا المنافس جيداً، وتدربنا على الخطط خلال التدريبات، ولكن المفتاح هو التزام اللاعبين، وكانوا منتشرين في كل أنحاء الملعب ومركزين جيداً واحترموا خطة اللعب ومن خلالها وصلنا لركلات الترجيح، وركلات الترجيح ليست هي الفيصل ولكنها أعطتنا الكفة للفوز".

وتابع: "الجماهير كانت تدعمنا والدعم أثناء المباراة كان رائعاً بالنسبة لنا وساعدنا، واستحقينا الفوز أمام كوت ديفوار ولكن الذي ساعدنا بالفعل هو عزيمة وإرادة اللاعبين، وكانت البداية صعبة بالنسبة لنا في بداية المنافسة وخسرنا أول مباراة ولكن لم تكن نهاية العالم بالنسبة لنا، وكانت لدى اللاعبين العزيمة للنهوض مرة أخرى".

واختتم كيروش: "هدفنا وتركيزنا على المباراة القادمة أمام المغرب لأننا نعمل خطوة بخطوة، ولنبقي العرض مستمر، وعقب مباراة المغرب سنفكر في التالي".