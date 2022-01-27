مصر تتجنب شبح سيناريو لم يتكرر منذ 37 عامًا أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تجنب المنتخب الوطني شبح سيناريو لم يتكرر منذ قرابة 37 عامًا في تاريخ مشاركته بنسخ بطولة كأس أمم أفريقيا المختلفة.

وفاز المنتخب الوطني أمام نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4 بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي والإضافي.

المنتخب المصري لم يخسر بركلات الترجيح في أي دور إقصائي ببطولة أمم أفريقيا؛ حيث كانت المرة الأخيرة في النسخة التي واجه ضمن منافسات دور نصف النهائي بها منتخب نيجيريا.

المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 1984 قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منها ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا بنتيجة 8- 7.

وحينها واجه منتخب نيجيريا في النهائي المنتخب الكاميروني الذي تخطى الجزائر ضمن منافسات دور نصف النهائي بركلات الترجيح أيضًا ولكن بنتيجة 5 - 4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ولكن سيناريو التأهل كما حدث أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور إقصائي ليس جديدًا ففاز المنتخب الوطني أمام نظيره بوركينا فاسو في نسخة 2017 في دور نصف النهائي، وكذلك في نسخة 2006 بدور النهائي حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي أمام كوت ديفوار وحسمه الفراعنة بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، وقبلها فازت مصر على كوت ديفوار في نسخة 1998 بركلات الترجيح بنتيحة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أيضًا في دور الثمانية.

ويستعد المنتخب الوطني هذه المرة لمواجهة نظيره المغربي ضمن منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من أمم أفريقيا.