الدرعية الحلبة المفضلة لحامل اللقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث حامل لقب العام الماضي في بطولة «أي بي بي فيا فورمولا إي»، الهولندي نك دي فريز عن تسجيل إنجاز جديد من خلال الموسم الثامن، الذي ينطلق من الدرعية بجولتيه الأولى والثانية يومي 28 و29 من يناير الحالي.

ويرتبط دي فريز بذكريات مميزة في الدرعية، التي شهدت أولى مشاركاته في بطولة العالم للفورمولا إي عام 2019م، فيما حقق أول انتصاراته في الدرعية عام 2021م، والثاني له في تاريخ البطولة، الأمر الذي كان طريقا لحصوله على لقب البطولة وحصول فريقه «مرسيدس بنز إي كيو» على لقب بطولة الفرق.

وأكد دي فريز أن حلبة الدرعية تعد مفضلة بالنسبة له نظير تصميمها الذي يمتاز بعدم تخفيفه للسرعة، بالرغم من عدد المنعطفات، مضيفا أن المنعطف الذي يتطلب تخفيف السرعة لا يعد بطيئا، وفقا لمقاييس فورمولا إي، كما أن السباقات في الدرعية ليلا تتفرد بأجواء حماسية مميزة، ما يجعلها ضمن أفضل حلبات العالم.