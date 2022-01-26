الدرعية الحلبة المفضلة لحامل اللقب

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ويرتبط دي فريز بذكريات مميزة في الدرعية، التي شهدت أولى مشاركاته في بطولة العالم للفورمولا إي عام 2019م، فيما حقق أول انتصاراته في الدرعية عام 2021م، والثاني له في تاريخ البطولة، الأمر الذي كان طريقا لحصوله على لقب البطولة وحصول فريقه «مرسيدس بنز إي كيو» على لقب بطولة الفرق.
وأكد دي فريز أن حلبة الدرعية تعد مفضلة بالنسبة له نظير تصميمها الذي يمتاز بعدم تخفيفه للسرعة، بالرغم من عدد المنعطفات، مضيفا أن المنعطف الذي يتطلب تخفيف السرعة لا يعد بطيئا، وفقا لمقاييس فورمولا إي، كما أن السباقات في الدرعية ليلا تتفرد بأجواء حماسية مميزة، ما يجعلها ضمن أفضل حلبات العالم.
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