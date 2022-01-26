الامارات | المنتخب البرازيلي لن يسمح للاعبي ريال مدريد بمغادرة "معسكر السامبا"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب البرازيلي لن يسمح للاعبي ريال مدريد بمغادرة "معسكر السامبا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد جونينيو، مدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه لن يتم السماح للاعبي ريال مدريد المتواجدين مع المنتخب بمغادرة صفوف الفريق قبل نهاية فترة المنافسات الدولية. وستشارك فرق أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في الاسبوع المقبل، في الوقت الذي استحدث فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترة إضافة للمنافسات الدولية في رزنامة الموسم لتعويض الوقت الضائع في فترة المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم في قطر بالفعل، كما أنه يتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 35 نقطة. ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري غدا، ثم يواجه باراغواي يوم الأول من فبراير المقبل.

في الوقت ذاته سيخوض ريال مدريد مواجهة أمام أتلتيك بلباو يوم الثالث من فبراير المقبل، في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.

ويتواجد أربعة لاعبين من ريال مدريد في المنتخب البرازيلي وهم كاسيميرو وإيدير ميليتاو ورودريجو وفينسيوس جونيور. ورغم ذلك، فقد أكد جونينيو أنه حتى في حالة عدم ظهور اللاعبين مع المنتخب البرازيلي خلال المباراتين، فإنهم سيستمرون في التواجد رفقة المنتخب حتى الثاني من فبراير المقبل مع نهاية فترة المنافسات الدولية، الأمر الذي يعني أن هناك فرصة ضئيلة لريال مدريد في انضمام الرباعي لصفوف الفريق قبل الرحلة إلى ملعب "سان ماميس".

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