الامارات | انتهاء أزمة اللاعب العراقي أيمن حسين بدخول لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة اللاعب العراقي أيمن حسين بدخول لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت السلطات اللبنانية على منح لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين تأشيرة دخول لخوض مباراة كرة قدم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد رفض سابق بسبب زيارته الى الأراضي الفلسطينية، بحسب الاتحاد العراقي للعبة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم أن"السلطات اللبنانية وافقت على منح اللاعب أيمن حسين سمة الدخول بعد تدخل وزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت". وأضاف الاتحاد "الامين العام للاتحاد اللبناني جهاد الشحف ابلغ نظيره العراقي محمد فرحان بإمكانية حصول اللاعب المذكور على سمة الدخول إلى لبنان حين وصوله إلى مطار بيروت مع الوفد العراقي".

وكان الاتحاد العراقي طالب نظيره الآسيوي التدخل لدى السلطات اللبنانية، بعد رفضها منح تأشيرة للاعب "أسود الرافدين" للمشاركة في التصفيات الآسيوية. وحض الاتحاد القاري أمس في رسالة الاتحاد العراقي للتواصل مع الجهات اللبنانية الرسمية واتحاد كرة القدم للتفاهم وإيجاد حلول لهذه القضية.

يذكر أن المنتخب العراقي الذي سيواجه نظيره الإيراني غدا في طهران، يلتقي منتخب لبنان في الاول من فبراير المقبل في بيروت، ضمن منافسات المجموعة الاولى من الدور الثالث الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

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