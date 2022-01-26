صلاح ومصطفى ومرموش للهجوم وفتحي بخط الوسط.. تشكيل منتخب مصر أمام كوت ديفوار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه أمام كوت ديفوار، في المباراة المقرر انطلاقها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دوالا ستاديوم، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار



وتضمن تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وجود محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في خط الهجوم، وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وظهر حمدي فتحي في وسط ملعب منتخب مصر أمام كوت ديفوار بدلًا من عبد الله السعيد الذي شارك في مباراة السودان في ختام دور المجموعات.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات المقبلة



وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، حيث من المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة مصر وكوت ديفوار على شبكة قنوات بي إن سبورتس مكس، الحاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.



