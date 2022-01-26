الامارات | تيتا: من يبذل جهدا أكبر سيفوز في لقاء الإمارات وسورية

شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا: من يبذل جهدا أكبر سيفوز في لقاء الإمارات وسورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب منتخب سورية لكرة القدم الروماني فاليريو تيتا، المواجهة المرتقبة غدا أمام منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بالصعبة جدا، مشددا على أن لاعبي المنتخب السوري متحفزون لتحقيق نتيجة إيجابية كون أن المنتخب السوري يحتل المركز الأخير في ترتيب منتخبات المجموعة برصيد نقطتين فقط ، لافتا إلى أن الفريق الذي سيبدا جهدا اكبر هو من سيفوز في المباراة.

وأضاف: "رغم أن المواجهة ستكون أمام منتخب قوي مثل الإمارات، الإ أنني اثق في قدرة لاعبي سورية في تحقيق نتيجة إيجابية".

وقال تيتا خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بنادي النصر في دبي: "في المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل ضمن هذه التصفيات لم أكن موجودا مع المنتخب السوري، لكننا التقينا منتخب الامارات في كأس العرب 2021 وخسرنا المباراة أمامه بهدفين مقابل هدف وقد كانت كأس العرب فرصة جيدة لمشاهدة المنتخب الإماراتي".

وأشار مدرب المنتخب السوري إلى أنه يعود إلى الامارات لمواجهة منتخبها الوطني بعد غياب 11 عاما، إذ كان يتولى تدريب فريق الشارقة.

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