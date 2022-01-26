الامارات | "الشارقة الرياضي" يعد فيلما وثائقيا بعنوان "50 عاما...سلطان الرياضة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الرياضي" يعد فيلما وثائقيا بعنوان "50 عاما...سلطان الرياضة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعد مجلس الشارقة الرياضي فيلماً وثائقياً بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، تحت إشراف إدارة الاتصال الحكومي، حيث جسد الفيلم المرسوم بالرمال رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في بناء الإنسان بالقيم والمبادئ، وفي تأسيس المدينة الباسمة بكل ما جعلها آية في النهضة والعمران، كما ألقى الفيلم الضوء على مسيرة الرياضة وما حظيت به في العقود الخمس من دعم واهتمام، وطفرة شاملة تكفلت ببنية تحتية على أعلى مستوى من المنشآت والمرافق والتجهيزات .

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي في تصريح صحافي إن "الفيلم مبادرة رمزية للتعبير عن احتفاء المجلس بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة، وراعينا في تنفيذه أن يتم بواسطة الرمال، لأنها تعبر عن تراثنا، وارتباطنا الوثيق به، وفي الوقت نفسه كانت المشاهد المتلاحقة تعبر عن ارتباط سموه بالرياضة من نشأتها الأولى، وكيف عاصر تطورها ووضع بصمته على قفزاتها المتلاحقة".

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