8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي المنتخب الوطني نظيره الإيفواري، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الـ33، التي تقام بدولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، التي تقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.



موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

تقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، عند تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دوالا ستاديوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج

يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك 8 قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

ويواجه الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار نظيره المغربي في الدور ربع النهائي، بعدما حقق أسود الأطلس الانتصار في دور الـ16 على مالاوي بثنائية لهدف.