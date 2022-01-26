مصدر لمصراوي: الأهلي يقترب من حسم موقف موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد وعبدالحكيم طه

اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم الجدل المثار حول وضع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بتجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن مويرا، زوجة بيتسو موسيماني ومديرة أعماله، ستصل غدا الخميس إلى القاهرة، لعقد جلسة الحسم في التفاوض مع إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن العقد الجديد سيبدأ من مطلع فبراير المقبل ، ويستمر حتى صيف 2024، ويتضمن حصول موسيماني على راتب شهري يصل إلى 185 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاق على الخطوط العريضة لبنود العقد الجديد، من بينها أن الشرط الجزائي سيكون بقيمة 3 شهور فقط وليس 6 شهور كما هو موجود في العقد الحالي بعد تعديله.

وتجهز إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة مقدم التعاقد، ونسبة من مستحقات مويرا موسيماني.

يذكر أن موسيماني مرتبط حاليا بتعاقد مع الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ويحصل على راتب 140 ألف دولار شهريا.