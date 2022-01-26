الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة في بطولة كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي مع سموحة، غدا الخميس، في إطار الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي كل من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

ويلعب الأهلي في كأس رابطة الأندية المحترفة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية المقاولون العرب والجونة وسموحة والإسماعيلي والبنك الأهلي.

ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز الخامس (قبل الأخير) في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة، برصيد 3 نقاط من أول 3 جولات، بفارق نقطة خلف سموحة صاحب الوصافة.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أكد التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبين وكافة منظومة الكرة بالنادي، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي خاض مرانه الختامي ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وقبل انطلاقه عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد لمواجهة سموحة غدا الخميس.

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كابيللو رانجواجا، مدرب الأحمال، قبل أن يقوم بيتسو موسيماني بإجراء تقسيمة بين اللاعبين.

وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراس مرمى الأهلي، تدريبات متنوعة ومكثفة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس، بهدف التعامل مع مختلف المواقف خلال المباريات في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمنافسات المقبلة.