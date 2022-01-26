كأس الرابطة.. المصري 1-2 فيوتشر.. الاتحاد 0-0 المقاصة.. بيراميدز 1-1 إيسترن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حجز فريق فيوتشر بطاقة تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعدما عزز صدارته لجدول المجموعة الأولى بفوزه على المصري بهدفين مقابل هدف، بينما واصل بيراميدز نزيف النقاط بالتعادل أمام إيسترن كومباني بهدف لكل منهما.

وأقيمت اليوم 3 مباريات بمجموعات كأس الرابطة للمجموعة الأولى، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على المصري، وتعادل الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة سلبيا، وبهدف لكل فريق تعادل بيراميدز وإيسترن كومباني.

فيوتشر والمصري

تقدم محمد رضا بالهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة، وفي الدقيقة 42 سحل أشرف مجدي الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 80، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سددها حسن علي في مرمى فيوتشر ليقلص النتيجة إلى 2-1.

بتلك النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة الـ12 ليعزز بها صدارته لجدول المجموعة، ويحجز مقعده كأول المتأهلين لنصف نهائي البطولة، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة الرابعة.

أهداف المباراة

بيراميدز وإيسترن كومباني

تقدم أحمد أيمن منصور لبيراميدز في الدقيقة 22، وأهدر أوفا لاعب إيسترن كومباني فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أنقذها أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 70 سجل أحمد متعب هدف التعادل لإيسترن كومباني.

بتلك النتيجة حصد كلا الفريقين أول نقطة لهما منذ انطلاق البطولة، لكنهما فقدا فرصة المنافسة على التأهل إلى دور نصف النهائي.

أهداف المباراة