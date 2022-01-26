الامارات | جدول تصفيات أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. الجولة السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول تصفيات أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.. الجولة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا "الخميس" الجولة السابعة من منافسات الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر بكرة القدم 2022، حيث تشهد الجولة لقاءات مهمة وحاسمة، يبرز منها مباراة منتخب الإمارات أمام سوريا في دبي، بحثا عن إعادة صياغة المنافسة على التأهل.

كما تسعى بعض المنتخبات لحجز بطاقات التأهل المباشرة عن القارة مثل المنتخب السعودي عند مواجهة عمان لضمان تأهله رسمياً إلى المونديال، ومثله منتخب ايران أمام العراق.

في ما يأتي برنامج المرحلة 7 من الدور الثالث الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بتوقيت الإمارات، علما ان الجولة الثامنة ستقام يوم الثلاثاء (الأول من فبراير).

الخميس 27/1/2022

* المجموعة الأولى

(15:00) لبنان - كوريا ج

(18:30) ايران - العراق

(19:00) الإمارات - سوريا

* المجموعة الثانية

(13:10) أستراليا - فيتنام

(14:00) اليابان - الصين

(21:15) السعودية - عمان

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