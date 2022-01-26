ما هو موعد مباراة الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب الإمارات نظيره السوري في مباراة هامة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وستكون المباراة في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث يستضيفها ملعب الوصل بدبي.

تنطلق المباراة عند السادسة من مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

وكانت مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت في الأردن قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ستنقل قناة "أبوظبي آسيا" مباراة الإمارات وسوريا في تصفيات كأس العالم فقط وحصريا للمقيمين في دولة الإمارات.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث "المؤهل للملحق" في المجموعة الأولي برصيد ٦ نقاط، خلف إيران وكوريا الجنوبية، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الأخير برصيد نقطتين.