صلاح يقصف جبهة ماني: تأهلتوا بهدف ومن ضربة جزاء (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، على تصريحات زميله السنغالي ساديو ماني بعدما قال الأخير ساخرا إن بلاده ستفوز على الفراعنة بهدف نظيف في المواجهة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال صلاح مازحا، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية ببطولة إفريقيا بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات".

يذكر أن قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أسفرت عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر أمام السنغال خلال شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغال يوم 24 مارس المُقبل، في القاهرة، على أن تكون مواجهة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.