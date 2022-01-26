الامارات | أول إجراء رسمي في مصر حيال واقعة انتحال شخصية مهاجم المنتخب مصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء رسمي في مصر حيال واقعة انتحال شخصية مهاجم المنتخب مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أول تحرك رسمي من وزارة التعليم العالي المصرية، حول واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي غالطة سراي التركي، بهدف أداء الامتحانات الدراسية في أحد المعاهد في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بدلا مه، أصدرت الوزارة بيانا رسميا، ذكرت فيه إن هذه الواقعة حاليا محل تحقيق من جانب النيابة العامة

وأكدت الوزارة أنها تتابع التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة وسيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية فور انتهائها.

وكان منتخب مصر قد أوضح أنه لا توجد أي علاقة بين مصطفى محمد وبين هذا الشخص الذي انتحل صفته لأداء الامتحانات.

كما نفى والد مصطفى محمد، الواقعة، وأكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال: «لمصلحة من تخرج مثل هذه الإشاعات على نجلي، في هذا التوقيت وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية كبيرة، وأؤكد أن مصطفى لا يعلم شيئا عن الواقعة».

وانتشر النبأ في كافة وسائل الإعلام التركية، التي أبدت اندهاشها من هذه الواقعة، كما تساءلت كيف سيتعامل النادي التركي مع مهاجمه المصري، إذ وُقعت عليه عقوبة في مصر.

ويتواجد مصطفى محمد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار اليوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس الأمم.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بالجيزة، بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد والمقيد كطالب بالمعهد، ولكنه يغيب عن الامتحان لتواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبراير المقبل.

وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبأنه صديق اللاعب وحاصل على «ليسانس آداب»، وأن هذه كانت المادة الأولى التى يؤدي فيها الامتحان بدلا من صديقه اللاعب، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news