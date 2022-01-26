ما لا تعرفه عن مباراة مصر وساحل العاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة صعبة ضد ساحل العاج، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2022، والمقامة في الكاميرون حاليا.



وتأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوصيف لمجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب نيجيريا، وذلك بعدما حقق فوزين على غينيا بيساو والسودان وتعرض للهزيمة من "النسور الخضراء".

بدوره، وقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة، ونجح في التأهل كمتصدر بفوزين على الجزائر وغينيا الاستوائية وتعادل مع سيراليون.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، يجهز مفاجأة في تشكيل المباراة، وقد يدفع بأيمن أشرف في وسط الملعب بدلا من عبدالله السعيد، لكنه قد يبدأ بشكل طبيعي في مركز الظهير الأيسر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار فلن يشهد أي تغييرات، حيث سيستمر الفريق في اللعب بطريقة 4-3-3.

حراسة المرمى: بادرا علي سانجاري.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيريك بايلي - جيسلان كونان.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري - جان ميشيل سيري - فرانك كيسي.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - سيباستيان هالير - ويلفريد زاها.

وينتظر أن يكون موعد مباراة مصر وساحل العاج هو الأربعاء الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الجزائر والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.