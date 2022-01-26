ما لا تعرفه عن عرض WWE رويال رامبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير المصارعة الحرة حول العالم العديد من النزالات النارية خلال عرض WWE رويال رامبل.



ومن المقرر أن يشهد عرض WWE رويال رامبل مواجهات حاسمة ونزالات حماسية تحدد ألقاب بطولة WWE، وبطولة اليونيفيرسال، وبطولة راو للسيدات، في حدث يرسم خارطة نزالات ومواجهات WWE لهذا العام.

ومن المُقرر أن ينطلق عرض WWE رويال رامبل مساء الأحد 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويمكن لعشاق المصارعة الحرة متابعة نزالات WWE رويال رامبل 2022 حصريا على شبكة WWE.

وبعد تسجيل بروك ليسنر لفوز مثير للجدل وحصوله على حزام بطولة WWE، يواجه حامل اللقب منافسة شديدة من غريمه بوبي لاشلي، فيما يطمح رومان رينز لهزيمة سيثر ولينز في أمسية رويال رامبل ليحتفظ بلقب اليونيفيرسال.

وفيما شهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات كلامية ساخنة ونزاعات قوية، تستعد بيكي لينش حاملة لقب راو للسيدات لمواجهة دودروب في نزال حاسم، فيما تستمر الحرب الكلامية التي تجمع الثنائي إيدج وزوجته بيث فينيكس مع ماريس وروزجها ذا ميكس قبل حسم النزاع في مواجهة حامية الوطيس تشهدها رويال رامبل.

ويستعد 30 مصارعا من كبار نجوم WWE في كل من فئتي الرجال والسيدات، لمجموعة من النزالات المشوقة خلال الأمسية لفرصة الفوز بالمشاركة في نزال تحديد اللقب في ريسلمانيا 38.

وتشهد نزالات فئة الرجال مشاركة مصارعين مخضرمين، من ضمنهم بيج إي وشايموس، وراي، ودومينيك ميستيريو، بالإضافة إلى جوني نوكسفيل الذي يشارك جنبا إلى جنب مع عمالقة فئة الرجال في رويال رامبل.

كما تشهد فئة السيدات حضور نخبة من كبار المصارعات والنجمات في النزالات المرتقبة، وتخوض المصارعات اللامعات من أمثال بيانكا بيلير وشارلوت فلير وآلياه مواجهات مشوقة، كما تعود نجملت مخضرمات من ضمنهن بيللا توينز، وميكي جايمز، وليتا إلى ساحة النزال.

جدول نزالات WWE رويال رامبل

بروك ليسنر ضد بوبي لاشلي

رومان راينز ضد سيثر ولينز

بيكي لينش ضد دودروب

لإيدج وبيث فينيكس ضد ذا ميكس وماريس

نزال رويال رامبل لفئة لرجال بمشاركة 30 مصارعا

نزال رويال رامبل لفئة لسيدات بمشاركة 30 مصارعة