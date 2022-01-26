بسبب تصريحاته عن «مشجعي الأندية».. ميدو يشن هجوماً عنيفاً على محمد صلاح قبل مواجهة مصر وكوت ديفوار: «توقيتها خطأ.. وتعلم كيفية التعامل مع الإعلام»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي ونجمم الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، هجوماً عنيفاً محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نجم هداف ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في السادسة مساء اليوم الأربعاء منتخب كوت ديفوار، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حالياً في الكاميرون حتى 6 فبراير.

وأمس الثلاثاء، صرح محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بأن "شعبية منتخب مصر تراجعت بين الجماهير المصرية التي أصبحت تميل لتشجيع لاعبي أنديتها المفضلة على حساب الفراعنة".

من جانبه، علق ميدو عبر برنامجه التليفزيوني "الريمونتادا"، قائلاً: "مدرب منتخب كوت ديفوار ذكي للغاية في تعامله مع الإعلام وكذلك مع اللاعبين، هناك أوقات يتحدث بصوت عال لتوصيل رسائل مباشرة، ويعرف كيفية توصيل الرسائل بصورة متوازنة".

وأضاف ميدو: "كان يجب أن يكون صلاح أذكى من ذلك في تصريحاته، حتى لو كان حديثه عن الجماهير التي أصبحت تدعم اللاعبين والأندية أكثر من المنتخب واقعا صحيحا، فالتصريحات في الوقت الحالي ليس لها معنى قبل المباراة بيوم".

وتابع نجم منتخب مصر السابق: "كنت أتمنى أن يرد صلاح على السؤال الذي وُجه له بأن جميع لاعبي منتخب مصر في حالة تركيز للمباراة، هذا كان الرد الأذكى".

وواصل: "صلاح وصل رسالة بطريقة غير مباشرة بتصريحاته أن لاعبي منتخب مصر متأثرين بالفعل بما يقال على السوشيال ميديا وفي الأستوديوهات التحليلية".

ووجه ميدو حديثه لصلاح قائلاً: "حتى لو كان هذا الكلام صحيحا، فبصفتك قائدا للمنتخب كان يجب أن تغطي على السلبيات، لكن إجابتك تؤكد أن جميع لاعبي الفريق متأثرون بالفعل بالضجة والانتقادات، ومعسكر كوت ديفوار بالطبع يسمع هذه التصريحات لذلك كانت الرسالة من صلاح سلبية".

واختتم ميدو تصريحاته بالقول: "كان يجب أن يُقال إن جميع لاعبي منتخب مصر في تركيز شديد للمباراة كرسالة تحذير لمنتخب كوت ديفوار، هذا هو التعامل مع الإعلام بالشكل الأمثل، وهناك رسائل يجب أن تُرسل إلى الفريق المنافس مثل تصريحات (كارلوس) كيروش التي جاءت عكس تصريحات صلاح".