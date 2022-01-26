موعد مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في دور الـ16.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب الوطني، مواجهة قوية أمام نظيره الإيفواري، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وصعد كوت ديفوار إلى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتين أمام الجزائر و غينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، زيزو (عبدالله السعيد)

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء، بتعليق: علي محمد علي.