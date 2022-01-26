مصدر يوضح لمصراوي سبب تغيير ملعب مباراة الأهلي وسموحة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالأهلي، أنه تم نقل ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة المقرر لها غد الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الرابطة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة على ملعب الإسكندرية، قبل أن يتم نقل المباراة إلى برج العرب.

وأوضح المصدر –الذي رفض الكشف عن اسمه- لمصراوي أن سوء الأحوال الجوية هو السبب وراء نقل المباراة إلى ملعب الجيش ببرج العرب.

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس الرابطة، التي تضم كل من: الإسماعيلي، سموحة، المقاولون العرب، الجونة والبنك الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي جمع 3 نقاط من 3 تعادلات أمام الجونة (0-0)، الإسماعيلي (1-1) والمقاولون العرب (1-1) ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره الإسماعيلي برصيد 5 نقاط.