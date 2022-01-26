"3 مهاجمين".. تشكيل كوت ديفوار المتوقع ضد منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على التشكيل الذي سيلعب به ضد المنتخب المصري في إطار مرحلة دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار منافسه منتخب مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة المنتخب المغربي في دور ربع النهائي.

وكشف صحيفة "standard" البريطانية، ملامح تشكيل منتخب كوت ديفوار والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري.

خط الدفاع: جيسليان كونان - سيمون ديلي - إريك بايلي - سيرجي أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي - جان ميشيل سيري - إبراهيم سنجاري.

خط الهجوم: ماكسي جرادل - سيباستيان هالر - نيكولاس بيبي.

وسيكون ويلفريد زاها المحترف في صفوف كريستال بالاس على مقاعد البدلاء مثلما حدث في مباراة الجزائر الأخيرة والتي انتهت لصالح منتخب "الأفيال" بنتيجة (3-1).

وكان منتخب كوت ديفوار تأهل متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط في مجموعة ضمت منتخبات: (غينيا الاستوائية - سيراليون - الجزائر)، في المقابل جاء المنتخب المصري في الترتيب الثاني بست نقاط بالمجموعة الرابعة والتي ضمت كل من: (نيجيريا - غينيا بيساو - السودان).