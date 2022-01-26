مصدر يكشف لمصراوي.. كيف يفكر موسيماني في تدعيم الدفاع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يسعى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لتدعيم الدفاع في الفترة المقبلة حتى ولو بصورة مؤقتة.

أولى المحاولات عند موسيماني من خلال استعادة المدافع محمد عبد المنعم والذي خرج على سبيل الإعارة خلال الصيف الماضي.

عبد المنعم يقدم مستويات لافتة مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليًا، حيث يعتمد عليه المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش بعد إصابة محمود حمدي "الونش" في مباراة غينيا بيساو.

وبحسب مصدر في النادي الأهلي، فإن مسئولي النادي الأحمر لم يفقدوا الأمل في إقناع نادي فيوتشر بالتخلي عن عبد المنعم مقابل عرض لاعب آخر على سبيل الإعارة.

وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أكد أن ناديه متمسك ببقاء عبد المنعم مع الفريق حتى نهاية الموسم نظرًا لعدم وجود بديل مناسب للاعب.

وشدد المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن في حال عدم عودة عبد المنعم فمن المقرر أن يتم الاستعانة باللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الدفاع بجانب عودة محمود متولي والذي يعاني من الإصابة خلال الفترة الحالية.

المصدر أوضح، أن هناك "حل مؤقت" عند موسيماني من خلال استعادة المدافع أحمد رمضان "بيكهام" والذي يلعب في صفوف سموحة منذ الصيف الماضي بعدما رحل على سبيل الإعارة ضمن صفقة انتقال حسام حسن.

وأشار المصدر، إلى أن موسيماني يريد استعادة "بيكهام" لمدة ستة شهور.

وكشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن وجود رغبة من موسيماني لاستعادة "بيكهام" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

موسيماني لديه حل آخر بحسب ما كشف عنه المصدر، وهو الاعتماد على الثنائي الشاب محمد مغربي والذي تم الاعتماد عليه في بطولة كأس الرابطة بجانب حمدي ياسر مدافع فريق 2001، والذي من المقرر أن يعود للملاعب في الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمباراة سموحة، والمقرر لها غدًا الخميس ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.