تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب كوت ديفوار، في إطار دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون 2021.

كيروش استقر على إجراء تغييران في التشكيل بعد مباراة السودان الأخيرة والتي انتهت لصالح "الفراعنة" بهدف دون رد عن طريق محمد عبد المنعم.

ومن المتوقع أن يتم الدفع بأحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من أيمن أشرف، بينما سيكون التغيير الثاني بالاستعانة بحمدي فتحي ليكون على حساب عبد الله السعيد.

وعلم "يلا كورة"، أن مران المنتخب الأخير شهد وجود تفكير من المدير الفني البرتغالي للاعتماد على أحمد سيد "زيزو" أو أيمن أشرف في وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر مباراة كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ16 بعد الحصول على ست نقاط من خلال الفوز في مباراتي غينيا بيساو والسودان بنتيجة (1-0)، في المقابل تعرض منتخب "الفراعنة" لخسارة وحيدة كانت أمام نيجيريا بهدف دون رد.