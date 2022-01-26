خليلوزيتش: منتخب مصر أم كوت ديفوار؟ "علينا التركيز على أنفسنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب على المنتخب الذي يتمنى مواجهته في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وتأهل منتخب المغرب إلى منافسات ربع النهائي بعد الفوز على مالاوي بهدفين لهدف، وينتظر أسود الأطلس الفائز من مباراة اليوم بين منتخب مصر وكوت ديفوار.

وخلال تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي رد خليلوزيتش على المنتخب الذي يفضل مواجهته في ربع النهائي وقال: "علينا أن نُركِّز على أنفسنا فقط ونتحلّى بالتواضع".

جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان متأخرا بهدف دون رد في الدقيقة السابعة من بداية المباراة عن طريق مهانجو لاعب منتخب مالاوي، قبل أن ينجح يوسف النصيري وأشرف حكيمي في حجز بطاقة تأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي الكان.