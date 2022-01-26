الامارات | محاكمة جديدة لمرتضى منصور لسب محمود الخطيب وإدارة "الأهلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة جديدة لمرتضى منصور لسب محمود الخطيب وإدارة "الأهلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد دائرة الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم جلسة لنظر دعوى جديدة ضد مرتضى منصور، في بلاغات محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

واحتوت الدعوى، من بين عدة قضايا أحالتها جهات التحقيق إلى المحكمة، على 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لـ الكابتن محمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

يذكر أن جهات التحقيق، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، التي ينص على براءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومجلسه.

وكانت جهات التحقيق استندت للمتهم في الطعن المقدم منها على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، على خطأ محكمة أول في تطبيق القانون وثبوت التهمة في حق المتهم.

حيث أن مواد الاتهام التي قدمتها جهات التحقيق ضد مرتضى منصور في جميع القضايا؛ من ضمنها المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس لجريمة خدش سمعة العائلات.

كما سبق لمحكمة جنح العجوزة، نظر عدة قضايا أخرى ضد مرتضى منصور عن وقائع أخرى مختلفة وفي تواريخ أخرى تحمل ذات الاتهامات.

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