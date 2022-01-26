الامارات | بالأهداف الحاسمة.. المغربي أشرف حكيمي أبرز نجوم العرب في سماء إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأهداف الحاسمة.. المغربي أشرف حكيمي أبرز نجوم العرب في سماء إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع أشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يكتب لنفسه تاريخا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بنسختها الـ33، والمقامة حاليا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بعدما سجل هدفين حاسمين حتى الآن من تسديدات نارية بعيدة المدى.

وقاد أشرف حكيمي «23 عاما» منتخب بلاده للتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية بتسجيله هدف الفوز على منتخب مالاوي في الدقيقة 70 بعدما كان اللقاء يتجه إلى التعادل 1-1 ومن ثم الأشواط الإضافية، فيما نال لقب رجل المباراة من قبل الاتحاد الأفريقي.

وجاء هدف حكيمي من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين حارس منتخب مالاوي بطريقة رائعة لم يستطع التعامل معها.

وبهدف التأهل رفع أشرف حكيمي رصيده مع منتخب بلاده إلى 7 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، خلال 45 مباراة خاضها مع المنتخب.

وسبق لأشرف حكيمي أن سجل أول أهدافه الحاسمة في البطولة خلال لقاء الجابون بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لينقذ منتخب بلاده من الخسارة في الدقيقة 84 من ركلة حرة مباشرة أيضا، بعد تسجيل زميله نايف أكرد هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ويتأهل المغرب متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وأثنى الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عقب اللقاء على أداء زميله في الفريق الفرنسي بتغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: «أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم».

وانضم أشرف حكيمي لقائمة أصحاب الثنائيات في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن بعد كل من زميله بالفريق سفيان بوفال، ولاعب تونس وهبي الخزري، ولاعب جزر القمر أحمد موغني، ولاعب الجابون جيم اليفينا، ولاعب كوت ديفوار نيكولا بيبيه، ولاعبا جامبيا أبلي جالو وموسى بارو، وساديو ماني لاعب السنغال.

وخلال لقاء مالاوي في دور الستة عشر استطاع أشرف حكيمي أن يسدد 5 كرات على المرمى، وأن يسجل استحواذا على الكرة بنسبة 9.7 % طيلة اللقاء.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب أشرف حكيمي بحسب ترانسفير ماركت الموقع المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين 70 مليون يورو.

وانضم حكيمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو من عام 2021، قادما من انترميلان الايطالي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، كما سبق أن لعب لفريق بروسيا دورتموند الألماني، قادما من ريال مدريد الاسباني.

وقال حكيمي في تصريحات عقب اللقاء: «سعدت كثيرا بالتسجيل مرتين حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية خاصة الهدف الحاسم في مرمى مالاوي، سنتأهل إلى المباراة النهائية بفضل تعاون الزملاء في الفريق وسنحقق اللقب».

وينتظر منتخب المغرب، الفريق الفائز من لقاء منتخب مصر وكوت ديفوار والذي يقام اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر، حيث يطمح بالوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد المرة الأولى والوحيدة في عام 1976.

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