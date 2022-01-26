أيمن أشرف في الوسط.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني، المقرر أن يبدأ به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وبحسب صحفة "اليوم السابع"، فإنه من المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة كوت ديفوار بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمد شريف ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود علاء ومحمد أبو جبل.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة كوت ديفوار باحثاً عن الفوز فقط من أجل الحفاظ على استمراره في البطولة والتأهل لدور الثمانية.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار سيواجه المنتخب المغربي في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تغلبه مساء أمس الثلاثاء على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف.