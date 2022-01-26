تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لا يزال فريق الأهلي يبحث عن انتصاره الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية، وذلك عندما يواجه نظيره سموحة يوم الخميس.



ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب كأس الرابطة المصرية للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف سموحة صاحب المركز الثالث.

ويلتقي الأهلي مع سموحة، في الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية، يوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني، بملعب الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات "أون تايم سبورتس" على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة المصرية

الإسماعيلي - 5 نقاط

المقاولون العرب - 4 نقاط

سموحة - 4 نقاط

الجونة - 4 نقاط

الأهلي - 3 نقاط

البنك الأهلي - نقطتان