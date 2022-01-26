تعرف علي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2022، بعض المباريات في الدوري الفرنسي وكأس الرابطة المصرية.



فضلا عن ذلك، تختتم اليوم منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في الكاميرون حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نارية ومرتقبة أمام كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة المرتقبة للجماهير المصرية عبر قناة "1 beIN Sports HD Max" بتعليق علي محمد علي.

تختتم مواجهات ثمن النهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء بمواجهة مالي وغينيا الاستوائية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة الختامية لمرحلة ثمن النهائي عبر قناة "1 beIN Sports HD Max" بتعليق حسن العيدروس.

يستقبل فريق أنجيه، نظيرة سانت إيتيان في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 لمنافسات الدوري الفرنسي.

وستبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وينتظر أن تقوم قناة "بي إن سبورتس 1" بنقل هذه المباراة على الهواء مباشرة.

يواجه فريق إيسترن كومباني، نظيره بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

المباراة ينتظر أن تنقل تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.