ما هو موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل منتخب البرازيل مشواره في تصفيات كأس العالم 2022، عقب ضمان تأهله إلى النهائيات بشكل رسمي، وذلك عندما يواجه الإكوادور.



وضمن منتخب البرازيل التأهل إلى مونديال 2022 كأول منتخب من أمريكا الجنوبية، حيث يتصدر المجموعة برصيد 35 نقطة، فيما تحتل الإكوادور المركز الثالث بـ23 نقطة.

وتلتقي الإكوادور مع البرازيل يوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني، في الجولة الـ15 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، 1 صباحاً بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تُنقل مباراة الإكوادور والبرازيل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

منتخب البرازيل

جدول ترتيب تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل - 35 نقطة

الأرجنتين - 29 نقطة

الإكوادور - 23 نقطة

كولومبيا - 17 نقطة

بيرو - 17 نقطة

جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

مارسيلو مارتينيز - بوليفيا - 9 أهداف

نيمار دا سيلفا - البرازيل - 7 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 6 أهداف

كريستيان كويفا - بيرو - 5 أهداف

لويس سواريز - أوروجواي - 5 أهداف

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - 5 أهداف

ميكائيل إسترادا - الإكوادور - 5 أهداف